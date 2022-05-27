اعتقال قاتل المنتسب العريف نور صباح عبد الواحد في بغداد

2022/05/27 | 21:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باعتقال قاتل المنتسب العريف نور صباح عبد الواحد في بغداد.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد متابعة حثيثة اشرف عليها قائد الفرقة 11 لشهرين تم عصر اليوم القاء القبض على قاتل المنتسب الشهيد العريف نور صباح عبد الواحد عصر اليوم في منطقة الشعب، وفق مذكرة قبض 4 […]

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