2022/05/27 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: إرتفاع الحرارة بغداد – فائز جواد تتوقع هيئة الأنواء الجوية،التابعة لوزارة النقل،ارتفاعاًبدرجات الحرارة فيالأيام المقبلة.وذكر بيان امس أن (طقس اليوم السبت سيكون صحواًمع بعض الغيوم،ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق،فيجميع انحاء البلاد)،مبينا ان (طقس الاحد سيكون فيعموم مناطق البلاد صحوا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاًعن اليوم السابق).وأشار إلى أن […]

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