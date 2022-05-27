"نفذ من داخل إيران".. صحيفة أميركية تكشف تفاصيل هجوم بارشين

2022/05/27 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة، إن الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا إيرانيا شديد الحساسية هذا الأسبوع نفذ بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، وفقا لما ذكره ثلاثة إيرانيين على علم بالهجوم ومسؤول أميركي.

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