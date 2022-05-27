القبض على قاتل منتسب بالجيش العراقي شرقي بغداد

2022/05/27 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بألقاء القبض على قاتل منتسب في الجيش العراقي في منطقة الشعب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه " تم عصر اليوم القاء القبض على قاتل المنتسب العريف نور صباح عبد الواحد المنتسب الى الفرقة 11 من الجيش العراقي في منطقة الشعب وفق مذكرة قبض 4 ارهاب".واضاف انه "تم تسليم القاتل الى مركز شرطة الشعب لينال جزاءه العادل".

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