2022/05/27 | 21:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احبطت النجدة النهرية، اليوم الجمعة، محاولتي انتحار في بغداد.وذكر بيان للنجدة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “باشراف ومتابعة مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن جعفر الربيعي تمكنت زوارق النجدة النهرية من احباط محاولتي انتحار الاولى لفتاة تبلغ من العمر ١٧ سنة حيث حاولت رمي نفسها من اعلى جسر ١٤ رمضان […]

ظهرت المقالة النجدة النهرية تحبط محاولتي انتحار في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجدة النهرية تحبط محاولتي انتحار في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجدة النهرية تحبط محاولتي انتحار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).