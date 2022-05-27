2022/05/27 | 21:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعبحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الجمعة، في أبو ظبي مع وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة الكعبي تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.وذكر مكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الجانبين بحثا أيضاً ما وصل إليه إعمار الجامع النوري، ومنارة الحدباء، وكنيستي الساعة والطاهرة في مدينة الموصل، والزيارة المرتقبة للوزيرة إلى العراق مع رئيسة منظمة اليونسكو". وأضاف أن "اللقاء جرى بحضور علي بن تميم رئيس مركز اللغة العربية في أبوظبي، المنظم لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب".وتجول ناظم، بحسب البيان، "بصحبة الوزيرة الإماراتية في أروقة المعرض، بعدها زارت الكعبي الجناح العراقي واطلعت على إصدارات دور النشر العائدة للوزارة مبديةً إعجابها الشديدة بالتطور الكبير الذي شهدته صناعة الكتاب في تشكيلات الوزارة المعنية بهذا الشأن".كما عبرت عن "سعادتها لتلقيها مجموعة من إصدارات الوزارة كهديةٍ مقدمة لها من جناح الوزارة".هذا وحظي جناح وزارة الثقافة في معرض أبو ظبي للكتاب باهتمام كبير من الشخصيات الرسمية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن الإقبال الواسع من المفكرين والأدباء والفنانين العراقيين والعرب إلى جانب جمهور كبير من القراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يبحث مع نظيرته الإماراتية تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يبحث مع نظيرته الإماراتية تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).