2022/05/27 | 21:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MLr_q5egVGo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مداهمة صالون حلاقة تابع لإسراء العبيدي والممثلة ترد "آني يتيمه و حقي أجيبه قسماً بالله") نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مداهمة صالون حلاقة تابع لإسراء العبيدي والممثلة ترد "آني يتيمه و حقي أجيبه قسماً بالله") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).