2022/05/27 | 21:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6lyk-pMNTMM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء | ترحيب شعبي باقرار قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء | ترحيب شعبي باقرار قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).