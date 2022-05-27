البدء بالمرحلة الأولى لمعالجة الملوحة في نهر الفرات

2022/05/27 | 21:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، إقرار التخصيصات المالية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع معالجة الملوحة في نهر الفرات.وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في الوزارة حاتم حميد لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “هناك أمراً ديوانياً تم تشكيلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الزراعة والموارد المائية وأساتذة الجامعات […]

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