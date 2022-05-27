2022/05/27 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكاديمية الشرقية تختتم في أربيل دورتها بتقديم البرامج والإعلام التلفزيوني اربيل – الزمان أختتمت أكاديمية الشرقية للاعلام الاربعاء الماضي،اولى دوراتها فيالعراق التياقيمت فيستوديو7في اربيل وتواصلت لمدة خمسة ايام بعنوان (فن الالقاء وتقديم البرامج التلفزيونية) .وقد حاضر فيها خبراءف يالإعلام الدوليومدربون مرموقون،بمشاركة اكثر من ثلاثين متدربا جاءوا لصقل مهاراتهم فيفن الالقاء والاتصال الشخصي واللغة وكيفية […]

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