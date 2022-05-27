2022/05/27 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يعلن ضوابط قبول المتميّزين الدارسين بالإنكليزية بغداد – ندى شوكت اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحداث قناة لقبول الطلبة من خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدراسين باللغة الانكليزية في الجامعات العراقية والدراسة خارج العراق.ونص قرار هيئة الرأيالذيصادق عليه الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب على فتحقناة خاصة لهذه الشريحة ضمن القبول المركزي وأوضحت […]

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