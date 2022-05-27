2022/05/27 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجرفان البارزاني يخاطب بغداد: أوقفوا الضغوط على الإقليم الديمقراطي الكردستاني يتعهّد بتقديم مبادرة توافقية لحل الإنسداد السياسي أربيل – فريد حسن شارك رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزانيفيمراسم تخرج الدورة27فيالكلية العسكرية الثانية،حيث أكمل499خريجاًمن البيشمركة من مناطق إقليم كردستان تدريباتهم وتمريناتهم ودراستهم الأكاديمية وتخرجوا كضباط .وعن عملية توحيد البيشمركة،أشار إلى الخطوات التياتخذت حتى الآن،لكنه أكد أن […]

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