نيجرفان البارزاني يخاطب بغداد: أوقفوا الضغوط على الإقليم



نيجرفان البارزاني يخاطب بغداد: أوقفوا الضغوط على الإقليم
2022/05/27 | 21:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيجرفان البارزاني يخاطب بغداد: أوقفوا الضغوط على الإقليم الديمقراطي الكردستاني يتعهّد بتقديم مبادرة توافقية لحل الإنسداد السياسي أربيل – فريد حسن شارك رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزانيفيمراسم تخرج الدورة27فيالكلية العسكرية الثانية،حيث أكمل499خريجاًمن البيشمركة من مناطق إقليم كردستان تدريباتهم وتمريناتهم ودراستهم الأكاديمية وتخرجوا كضباط .

وعن عملية توحيد البيشمركة،أشار إلى الخطوات التياتخذت حتى الآن،لكنه أكد أن […]

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