وزير الثقافة يبحث مع نظيرته الإماراتية تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين

2022/05/27 | 21:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم، اليوم الجمعة، في أبو ظبي مع وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، نورة الكعبي تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين، وما وصل إليه إعمار الجامع النوري، ومنارة الحدباء، وكنيستي الساعة والطاهرة في مدينة الموصل ، والزيارة المرتقبة للوزيرة إلى العراق مع رئيسة منظمة اليونسكو.وجرى اللقاء بحسب […]

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