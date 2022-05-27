العفو الدولية تدعو المغرب للتحقيق في

2022/05/27 | 21:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناشطة الصحراوية سلطانة خية "تخضع وعائلتها للإقامة الجبرية منذ نوفمبر 2020"

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