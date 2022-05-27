المرور العامة تنبه: قطع باتجاه أبو غريب يوم غد سيستمر 6 ساعات

2022/05/27 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه:!! ——- #اعمال تأهيل جسور المشاة نود ان نسترعي انتباه جميع مستخدمي الطريق .بأنه سيتم قطع الطريق المؤدي من جسر الغزالية الى جسر الزيتون بأتجاه ابو غريب يوم (السبت )المصادف ٢٠٢٢/٥/٢٨ من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الساعة الثالثة ظهراً.وذلك لتأهيل جسور المشاة حيث سيتم تحويل سير المركبات بأتجاه الطريق القديم (ابو غريب).مديرية […]

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