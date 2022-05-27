2022/05/27 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنويه:!! ——- #اعمال تأهيل جسور المشاة نود ان نسترعي انتباه جميع مستخدمي الطريق .
بأنه سيتم قطع الطريق المؤدي من جسر الغزالية الى جسر الزيتون بأتجاه ابو غريب يوم (السبت )المصادف ٢٠٢٢/٥/٢٨ من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الساعة الثالثة ظهراً.
وذلك لتأهيل جسور المشاة حيث سيتم تحويل سير المركبات بأتجاه الطريق القديم (ابو غريب).
مديرية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تنبه: قطع باتجاه أبو غريب يوم غد سيستمر 6 ساعات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بأنه سيتم قطع الطريق المؤدي من جسر الغزالية الى جسر الزيتون بأتجاه ابو غريب يوم (السبت )المصادف ٢٠٢٢/٥/٢٨ من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الساعة الثالثة ظهراً.
وذلك لتأهيل جسور المشاة حيث سيتم تحويل سير المركبات بأتجاه الطريق القديم (ابو غريب).
مديرية […]
ظهرت المقالة المرور العامة تنبه: قطع باتجاه أبو غريب يوم غد سيستمر 6 ساعات أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تنبه: قطع باتجاه أبو غريب يوم غد سيستمر 6 ساعات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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