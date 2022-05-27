غيّر القبعة، لا تضع قناعاً -اسمها محمد 44- - لمى محمد

2022/05/27 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد غيّر القبعة، لا تضع قناعاً…في صباح يوم ربيعي جميل، جلست و أحلام -طالبة علم النفس الآن- في مقهى على شاطئ البحر.



طلبتُ (لاتيه) Caffè latte وهي القهوة المركزة الداكنة (الاسبريسو) مع الحليب المبخر (رغوة كثيفة من الحليب).وطلبت هي London fog drinkوشراب ضباب لندن هو عبارة عن نوع خاص من الشاي ( يسمى شاي إيرل غري) مع بضع قطرات من شراب الفانيليا وأيضاً حليب مبخر.



- تعرفين يا أح ......





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