2022/05/27 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدريرد على بيان الخارجية الأمريكية واشنطن منزعجة بشدة من قانون تجريم التطبيع وخطباء الجمعة يباركون بغداد – قصي منذر جددت الولايات المتحدة الامريكية دعمها الثابت والقوي لاسرائيل،معلنة عن الانزعاج الشديد من تمرير قانون (تجريم التطبيع) الذي أقره مجلس النواب بالاجماع،الخميس.وقال بيانٌ صادرٌعن المُتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس إن (الولايات المتحدة منزعجة بشدة […]

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