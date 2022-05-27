لاعب إيران يرفض الاحتفال بعد تسجيله على العراق.. تعرف على السبب

2022/05/27 | 22:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض لاعب المنتخب الإيراني أحمد زاده، الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى المنتخب العراقي الاولمبي، مساء اليوم الجمعة.وسجل زاده هدف إيران الوحيد في المباراة الودية أمام الاولمبي العراقي التي اقيمت على ملعب المدينة الدولي في بغداد وانتهت بفوز العراق بثلاثة أهداف لهدف.ورفض زاده الاحتفال تضامناً مع ضحايا حادث انهيار مبنى “متروبول” […]

ظهرت المقالة لاعب إيران يرفض الاحتفال بعد تسجيله على العراق..



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