أسعار خام برنت تلامس الـ 120 دولاراً للبرميل

2022/05/27 | 22:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- متابعةارتفعت أسعار النفط لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهرين، حيث يتجه خام برنت نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية في شهر ونصف مدعوماً باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي وموسم القيادة الصيفي المقبل في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أكثر من 119 دولاراً للبرميل.

وتتجه عقود خامي القياس إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع مع مواصلة المفوضية الأوروبية السعي لنيل تأييد جميع الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27 للعقوبات الجديدة المقترحة على روسيا، إذ تشكل المجر حجر عثرة.

وقالت ستة مصادر في "أوبك بلس" لـ"رويترز"، إن من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي أقرته العام الماضي خلال اجتماعها المزمع في الثاني من حزيران مع زيادة أهداف الإنتاج في تموز بواقع 432 ألف برميل يوميا، فيما يمثل رفضا للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.

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