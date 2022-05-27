بعد شهرين.. القبض على قاتل منتسب في بغداد

2022/05/27 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على قاتل العريف نور صباح عبد الواحد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد متابعة حثيثة اشرف عليها قائد الفرقة 11 لشهرين تم عصر اليوم القاء القبض على قاتل المنتسب الشهيد العريف نور صباح عبد الواحد عصر".

وبين أن "العملية تمت في منطقة الشعب، وفق مذكرة قبض 4 ارهاب".

وأكد أنه "تم تسليم القاتل الى مركز شرطة الشعب لينال جزاءه العادل".

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