حكان عراقيان لقيادة تصفيات كأس اسيا في الهند

2022/05/27 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ان الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم كلف الحكمين الدوليين يوسف سعيد وأحمد صباح قاسم لإدارة مبارياتِ تصفياتِ كأس آسيا للمنتخباتِ الوطنيّة".

وقال بيان للاتحاد تلقته (بغداد البوم)، ان "البطولة ومقرر إقامتها في الهند من 5 إلى 15 شهر حزيران المقبل والتي ضمت منتخباتَ الهند وهونغ كونغ وأفغانستان وكمبوديا".

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