التربية تطلق خدمة “الخط الساخن” لطلبة الثالث المتوسط اعتباراً من يوم غدٍ السبت

2022/05/27 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التربية / مديرية التلفزيون التربوي، اليوم الجمعة، عن انطلاق خدمة “الخط الساخن” للإجابة على اسئلة واستفسارات طلبة الثالث المتوسط ابتداءً من يوم غدٍ السبت الموافق 28 أيار 2022 .وذكر بيان اوردهُ المكتب الإعلامي، وتلقته وكالة ايرث نيوز ان “هذه الخطوة هي الأولى التي تنفذها وزارة التربية لتقدم الخدمة المُثلى لأبنائِها […]

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