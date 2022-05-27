كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية تعلن

2022/05/27 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو، الجمعة، إنها قطعت الروابط مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، معلنة "الاستقلال الكامل" عنها، في خطوة تاريخية مناهضة للسلطات الروحية في روسيا.

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