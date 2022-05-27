الخطوط العراقية: لم نمنح صلاحية العمل بخدمة الحجز الإلكتروني

2022/05/27 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أنها لم تمنح صلاحية العمل بخدمة الحجز الإلكتروني لأي مكتب سواء داخل او خارج العراق.وذكرت الشركة في بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في حال إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للسفر على متن الناقل الوطني فسيتم الإعلان عن ذلك عبر موقعي وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية الرسميين ".وأضافت، أنها لم تمنح أي مكتب سواء داخل او خارج العراق صلاحية العمل بخدمة الحجز الإلكتروني في الوقت الحاضر.

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