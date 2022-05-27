2022/05/27 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بمهاجمة مكتب احد نواب حركة امتداد من قبل متظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "متظاهرين هاجموا بالحجارة والعصي مكتب النائب عن امتداد، نداء الكريطي، وسط الحلة مركز محافظة بابل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يهاجمون بالحجارة والعصي مكتب نائبة عن امتداد في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يهاجمون بالحجارة والعصي مكتب نائبة عن امتداد في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).