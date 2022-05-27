التربية تطلق خدمة

2022/05/27 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية / مديرية التلفزيون التربوي، عن انطلاق خدمة "الخط الساخن" للإجابة على اسئلة واستفسارات طلبة الثالث المتوسط ابتداءً من يوم غدٍ السبت الموافق 28 أيار 2022 .

وذكر بيان اوردهُ المكتب الإعلامي، ان هذه الخطوة هي الأولى التي تنفذها وزارة التربية لتقدم الخدمة المُثلى لأبنائِها الطلبة الاعزاء ، حيث ستكون عبر الارقام المختصرة التالية (5607 ، 5070) من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السابعة مساءً .

ولفت البيان الى ان مديرية التلفزيون التربوي عزمت على بث اجابات الطلبة التي تحتاج الى توضيح في "البث المباشر" الذي سيبدأ من الساعة 5 - 7 مساءً ، هذا وتمنت الوزارة لجميع الطلبة تحقيق النجاح والتفوق .

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