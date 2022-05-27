2022/05/27 | 22:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة هي الأولى من نوعِها ..التربية تطلق خدمة (الخط الساخن) لطلبة الثالث المتوسط اعتباراً من يوم غدٍ السبت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/27 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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