2022/05/27 | 22:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر متظاهرون يهاجمون بالحجارة والعصي مكتب النائبة نداء الكريطي وسط الحلة مركز محافظة بابل ، ما ادى الى اصابة احد افراد حمايتها والحاق اضرار مادية بالمكتب

ظهرت المقالة متظاهرون يهاجمون مكتب النائبة نداء الكريطي في بابل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يهاجمون مكتب النائبة نداء الكريطي في بابل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يهاجمون مكتب النائبة نداء الكريطي في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).