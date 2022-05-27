الأنواء الجوية تؤشر تحديات تواجه تنفيذ مشروع مكافحة التصحر

2022/05/27 | 22:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، صعوبات وتحديات تواجه تنفيذ مشروع مكافحة التصحر، فيما أكدت الحاجة إلى أكبر عدد من الغابات والمسطحات المائية لمكافحة التصحر في البلاد.وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الأنواء تدرس مشروع مكافحة التصحر، لكن وزارتي الزراعة والموارد المائية تشكوان من […]

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