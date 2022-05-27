المدعي العام بالجنائية الدولية يدعو روسيا للتعاون مع التحقيق حول أوكرانيا

2022/05/27 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الجمعة، أن على روسيا التعاون مع تحقيق المحكمة حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

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