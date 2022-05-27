انعكاس ... - صالح محمود

2022/05/27 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صالح_محمود كان بإمكانهم التساؤل حول الهرم و تحجّر الهيروغليفيا ، حول قصة الخلق و الخطيئة الكبرى ،حول حضور اكليل الشوك و الصليب ، و غياب الكريستال ،حول الإنتظارات في النبوءة و البشرى ،حول استبعاد الإباحية و الإغتلام ،عبر البصمة و الإمضاء في الشطحة و التخميرة ،لكشف الصورة ، انعكاس النور و الظلام في الأسطورة ،في الشريعة و تابوت العهد ، في كتاب الموتى ، ......





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