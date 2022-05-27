2022/05/27 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالعثور على مخلفات حربية في المناطق السكنية القريبة من السفارة الامريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العثور على مخلفات حربية في المناطق السكنية القريبة من السفارة الامريكية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العثور على مخلفات حربية في المناطق السكنية القريبة من السفارة الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).