الطاقة الدولية: نتعامل مع بغداد حصراً بملف الطاقة

2022/05/27 | 23:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل، خلال لقائه رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، ضرورة تطوير وتأهيل الحقول النفطية والغازية، فيما أشار بيرول الى ان الطاقة الدولية تتعامل مع بغداد حصرا بملف الطاقة.وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل التقى في العاصمة الفرنسية (باريس) رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول ، وتم خلال اللقاء التأكيد على اهمية الدور الذي يلعبه العراق في ملف الطاقة العالمي".واضاف، ان "اللقاء شدد على ضرورة توحيد خطط الطاقة الوطنية ، والعمل على تطوير وتاهيل الحقول النفطية والغازية من خلال المشاريع المتكاملة وبما يحقق الاستثمار الامثل للثروة الوطنية ، خصوصا وان العراق يمتلك القدرة على تعزيز موقعه في انتاج النفط الخام لضمان استقرارية سوق الطاقة والنفط العالمي" .من جانبه، اكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة، بحسب البيان، ان "الوكالة تتعامل مع بغداد حصراً بصفتها تمتلك السلطة والصلاحية والقدرة على اتخاذ القرارات القانونية لملف الطاقة على الصعيد الداخلي والخارجي" .

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