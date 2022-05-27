ملفات مهمة على طاولة مباحثات وزير النفط مع الطاقة والاقتصاد الفرنسي.. تعرف عليها

2022/05/27 | 23:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف وزير النفط ، احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الجمعة، عن القدرات الانتاجية المخطط لها من النفط الخام خلال الفترة الممتدة من ( 2022 الى 2028 ‏) والتي تهدف للوصول الى 8 مليون برميل باليوم.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، انه “جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسية، وحضر […]

ظهرت المقالة ملفات مهمة على طاولة مباحثات وزير النفط مع الطاقة والاقتصاد الفرنسي..



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