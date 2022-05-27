القبض على ارهابي وضبط كميات من الأعتدة والمتفجرات في الانبار وديالى

2022/05/27 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مديرية الإستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على أحد الإرهابيين، فيما ضبطت كميات من الأعتدة والمتفجرات في الانبار وديالى.وذكر الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بعمليات مُنفصلة نُفِذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لقسم إستخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبتي استخبارات الفرقتين الأولى والعاشرة من مفاصل […]

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