2022/05/27 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة اندلاع حريق في محال للمواد الغذائية ببغداد والدفاع المدني يستنفر (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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