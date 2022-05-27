"الموت أسهل".. الأزمة تنهش كرامة "الحلقة الأضعف" في المجتمع اللبناني 

2022/05/27 | 23:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكن كل العلاجات لن تفي بالغرض، كما يقول رئيس الاتحاد، "إذا لم يتوقف انهيار العملة اللبنانية ويتم تثبيت سعر صرف الدولار، فمنذ أسبوع إلى اليوم وصل انهيار الليرة إلى حدود الـ25 بالمئة".

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