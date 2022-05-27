2022/05/27 | 23:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GBVl1B-Dfk0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان تيسير السفير ولد وعاش يتيم الأب والأم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان تيسير السفير ولد وعاش يتيم الأب والأم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).