2022/05/27 | 23:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي طبيعة التفاهمات التي تدور بين البارتي واليكتي؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8OPpUhrFNfw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي طبيعة التفاهمات التي تدور بين البارتي واليكتي؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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