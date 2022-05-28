بلينكن يتصل بنظيره الإسرائيلي بشأن أهمية استكمال التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

2022/05/27 | 23:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد بشأن "أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين للحفاظ على الهدوء".

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