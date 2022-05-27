القبض على مطلوبين قضائياً وضبط اسلحة واعتدة في ثلاث محافظات

2022/05/27 | 23:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على مطلوبين قضائيا وضبط أسلحة وأعتدة ومتفجرات في بغداد والأنبار وديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية لتحركات احد المتهمين بقضايا الإرهاب ، بالتنسيق والمتابعة مدير قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت المفارز المشتركة من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب،، متورط بقتل أحد ابطالنا في فرقة المشاة عشرة "، مبينة ان "ذلك جاء بكمين محكم نصب له وضبط المسدس الذي بحوزته في منطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد".واضافت، انه "تم تسليم الارهابي الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".وفي سياق اخر، ذكرت الخلية، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد وضمن الخطط المرسومة من قبل القيادة لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق حزام بغداد والحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة لقيادة عمليات بغداد بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، اجرى الفريق الركن قائد عمليات بغداد جولة استطلاعية جواً لقاطع المسؤولية لمتابعة تنفيذ القطعات للواجب بواسطة تشكيل من طائرات الهيلوكوبتر يرافقه ضباط ركن (العمليات، الاستخبارات)".وتابعت: ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع قوة من لواء المغاوير/قيادة عمليات بغداد نفذت بحث وتفتيش واسعة تحت اسم " وثبة الابطال" ضمن الحدود الفاصلة بين بغداد وديالى، أسفرت عن القاء القبض على (٨) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، ضبط {بنادق مختلفة الانواع عدد (٤٠) ، مسدس عدد (١٢) } مع كمية من الاعتدة والتجهيزات العسكرية".واضافت: كما "تمكنت قوة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات العراقي وبالتنسيق مع استخبارات وامن قيادة المقر المتقدم لعمليات بغداد/الكرخ من تنفيذ واجب بحث وتفتيش ضمن مناطق الحدود مع قيادة عمليات الانبار ومنطقة العبادي، نتج عنها ضبط اكداس للمواد المتفجرة عبارة عن (اربعة براميل) لعصابات داعش الارهابية في بستان البو دعيان و"بساتين التفاحة" ضمن قضاء "الطارمية" شمال بغداد ،احتوت أسلحة واعتدة متنوعة ومواد متفجرة"، مؤكدة انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".الى ذلك، ذكرت الخلية في بيان، انه "بعمليات منفصلة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبتي استخبارات الفرقتين الاولى والعاشرة من مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية متمثلة فوج المغاوير الثالث لقيادة عمليات الجزيرة والفوج الرابع لواء المشاة 38 وفوج المشاة الالي للفرقة الاولى اثمرت عن القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب في سيطرة الحقلانية بالانبار" .وتابعت: "فيما تمكنت القوة ذاتها من ضبط (42 عبوة ناسفة، 26 مسطرة تفجير، 20 بطارية 9 فولت،17 قنبرة هاون، 15 سبحة تفجير، 15 م فتيل تفجير،6 قراصات تفجير ، 4 قوالب سيفور،3 اجهزة تفجير ، 2جهاز لاسلكي)، حيث تم تسليم الارهابي الى جهة الطلب اصوليا، فيما تكفلت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

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