2022/05/27 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) صدق الله العلي العظيم إن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المصوت عليه من قبل نواب البرلمان العراقي ينسجم في معظمه مع مبادئ شعبنا الأبي، وهذا ما التفت إليه المشرع العراقي من قبلُ في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، وعلى الرغم […]

ظهرت المقالة “حزب الله” عن قانون تجريم التطبيع: تضمن منافذ لتمرير مخططات صهيونية خبيثة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“حزب الله” عن قانون تجريم التطبيع: تضمن منافذ لتمرير مخططات صهيونية خبيثة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“حزب الله” عن قانون تجريم التطبيع: تضمن منافذ لتمرير مخططات صهيونية خبيثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).