2022/05/27 | 23:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ تسنمنا المنصب الى اليوم كنا ولا زلنا نؤدي واجبنا بما نملك من قوة سواء لمن كان ضمن مجالنا واللجنة الواقعة على عاتقنا (لجنة التربية) وسواء على المستوى العام.الزمنا انفسنا ان نحافظ على مبادئ الثورة وما خرجت من اجله ليس كممثلين عنها انما كأحد افرادها، وستبقى ثورة تشرين ثورة الحق التي خرجت من اجل […]

ظهرت المقالة النائبة نداء الكريطي تعلق على حادثة الاعتداء: متوقع جداً ولا يُحسب على متظاهري بابل أولاً على ايرث نيوز.

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