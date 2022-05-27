بينهم عراقيون.. طالبو لجوء في بولندا يضربون عن الطعام احتجاجا على ظروفهم

2022/05/28 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضافت أن ستة عراقيين وأربعة أتراك طلبوا اللجوء ويقيمون في مركز مهاجرين في ليسزنوولا قرب العاصمة وارسو.

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