2022/05/28 | 00:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -fJjIep3M7M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو سبب عدم التقارب وريبة الإطار التنسيقي من الحزب الديمقراطي الكردستاني؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هو سبب عدم التقارب وريبة الإطار التنسيقي من الحزب الديمقراطي الكردستاني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).