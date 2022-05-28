روسيا تتوقع عائدات إضافية من قطاع الطاقة بقيمة 14 مليار دولار

2022/05/28 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الوزير أنطون سيلوانوف في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي "نتوقع أن نحقّق ما يصل إلى تريليون روبل (14,4 مليار دولار) من عائدات النفط والغاز الإضافية، وفق التوقعات التي وضعناها مع وزارة التنمية الاقتصادية".

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