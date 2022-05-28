انفصاليون موالون لروسيا يعلنون انتهاء التحقيق مع مغربي وبريطانيين بتهمة

2022/05/28 | 00:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول فيما يسمى بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" الانفصالية الموالية لروسيا، يوم الجمعة، أن مكتب المدعي العام "أكمل التحقيق في قضية جنائية ضد مجموعة من المرتزقة الأجانب من المملكة المتحدة والمغرب".

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