إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية في العالم

2022/05/28 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعتادت‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يستعد‭ ‬البريطانيون‭ ‬للاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬البلاتيني‭ ‬لجلوسها‭ ‬على‭ ‬العرش،‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬إذ‭ ‬جالت‭ ‬العالم‭ ‬42‭ ‬مرة‭ ‬وتتولى‭ ‬العرش‭ ‬البريطاني‭ ‬منذ‭ ‬سبعين‭ ‬عاماً‭.‬ طول‭ ‬العمر‭ ‬ وتتولى‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬عرش‭ ‬بريطانيا‭ ‬منذ‭ ‬سبعين‭ ‬عاماً‭ ‬وأربعة‭ ‬أشهر‭.‬أما‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬فكان‭ […]

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