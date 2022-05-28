2022/05/28 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسلوب كوميدي لمادة تلفزيونية نافست عروض أوبرا وينفري لوس انجليس (أ ف ب) – يتوقف برنامج “ذي إلين دي جينيريس شو” الحواري الخميس، بعد أكثر من ثلاثة آلاف حلقة على مدى حوالى عقدين، كان له خلالها تأثير ثقافي كبير بكسره الأفكار النمطية وجمعه بين الكوميديا والحوارات مع النجوم، لكن سمعته تلطخت أخيرا بفعل فضيحة مرتبطة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقف برنامج أمريكي حواري مع النجوم بعد ثلاثة آلاف حلقة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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