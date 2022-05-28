توقف‭ ‬برنامج‭  ‬أمريكي‭ ‬حواري‭ ‬مع‭ ‬النجوم‭  ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬حلقة‭ ‬

2022/05/28 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسلوب‭ ‬كوميدي‭ ‬لمادة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬نافست‭ ‬عروض‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتوقف‭ ‬برنامج‭ “‬ذي‭ ‬إلين‭ ‬دي‭ ‬جينيريس‭ ‬شو‭” ‬الحواري‭ ‬الخميس،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬حلقة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬حوالى‭ ‬عقدين،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬خلالها‭ ‬تأثير‭ ‬ثقافي‭ ‬كبير‭ ‬بكسره‭ ‬الأفكار‭ ‬النمطية‭ ‬وجمعه‭ ‬بين‭ ‬الكوميديا‭ ‬والحوارات‭ ‬مع‭ ‬النجوم،‭ ‬لكن‭ ‬سمعته‭ ‬تلطخت‭ ‬أخيرا‭ ‬بفعل‭ ‬فضيحة‭ ‬مرتبطة‭ […]

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