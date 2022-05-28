أمبير هيرد تؤكد أنها تلقت آلاف التهديدات بالقتل

2022/05/28 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكدت‭ ‬أمبير‭ ‬هيرد‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ “‬آلاف‭” ‬التهديدات‭ ‬بالقتل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬جلسات‭ ‬المحاكمة‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬تشهير‭ ‬رفعها‭ ‬ضدها‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬أميركية‭.‬ وقالت‭ ‬الممثلة‭ ‬البالغة‭ ‬36‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬شهادة‭ ‬أدلت‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المحاكمة‭ “‬أتلقى‭ ‬باستمرار‭ ‬مئات‭ ‬التهديدات‭ ‬بالقتل،‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬ووجهت‭ ‬لي‭ […]

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